Non migliora la situazione dell’aeroporto Fontanarossa di Catania. Da due giorni lo scalo deve fare i conti con emissioni di cenere vulcanica in atmosfera che impediscono la piena operatività dello scalo.

Poco fa l’aeroporto ha annunciato il prolungamento della chiusura fino alle 22 di oggi. Lo stop riguarda i settori B3 e C1, con il blocco sia dei decolli che degli atterraggi.

“I passeggeri - avverte lo scalo in una nota - sono pregati, prima di recarsi in aeroporto, di verificare lo stato del proprio volo con le compagnie aeree”.

Ulteriori aggiornamenti sono previsti nelle prossime ore.