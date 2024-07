Una volta concluse le prime opere di bonifica essenziali per l’agibilità delle infrastrutture di volo, l’Unità di crisi ha disposto la riapertura dello scalo di Catania per le partenze. I voli, lo ricordiamo, erano stati sospesi venerdì a causa delle nubi di cenere vulcanica emesse dall’Etna, oltre che dallo Stromboli. Gli arrivi, invece, come spiega la nota dell’aeroporto di Catania, sono stati riabilitati ma con un flusso regolato di 2 ogni ora. I passeggeri sono quindi pregati di non recarsi in aeroporto se non dopo aver verificato con la compagnia aerea lo stato del proprio volo.

Intanto già da ieri a Catania è tornata alla normalità la situazione del centro città che, nei giorni scorsi, si è ritrovato a dover fare i conti con tantissima cenere vulcanica. Strade e spiagge sono state investite in pieno dalla cenere prodotta dall’eruzione, che ha inoltre provocato non pochi disagi per la cittadinanza e per i turisti.

Diversa la situazione dell’isola di Stromboli, che nelle ultime ore ha assistito a un’intensificazione dell’attività effusiva rilevata dall’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia. Le colate di lava stanno raggiungendo il mare provocando esplosioni freatiche di vapore e acqua.