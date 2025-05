Un piano di rinnovamento completo, che pone al centro l’intera esperienza di customer journey.

Sono ambiziosi gli obiettivi di Cathay Pacific, che ha deciso di investire qualcosa come 100 miliardi di dollari HK in un progetto che, oltre all’ampliamento della frotta e all’arricchimento dei servizi in Premium Economy, include anche il restyling delle lounge, il riassortimento dei prodotti da cabina e le innovazioni digitali.

La prima fase del piano investe le lounge nell’hub della compagnia: riapre The Bridge all’aeroporto di Hong Kong, completamente ridisegnata per offrire ancora più comfort e si rinnoveranno The Wing, First e, a seguire, la Business. Nei prossimi due anni il vettore inaugurerà anche le lounge premium a Pechino e, per la prima volta, al JFK di New York.

L’Italia si conferma un mercato importante: “Siamo soddisfatti dei nostri 40 anni di lavoro in Italia, con un riscontro soddisfacente sia per l’inbound, sia per l’outbound da e verso Australia, Cina, Estremo Oriente e Nord Asia - commenta Paul Johannes, Vice President Customer Travel and Lifestyle Europe Cathay -. Celebriamo l’anniversario con il ritorno dei voli giornalieri da Milano e il varo del nuovo stagionale da Roma. Tocchiamo 100 destinazioni, costruiamo ponti per connetterci sempre più globalmente”.