Cathay porta l’Aria Suite sulla Milano-Hong Kong

Cathay Pacific porta la sua Aria Suite sul mercato italiano. Dal prossimo gennaio la compagnia aerea proporrà la nuova business class - lanciata nell’ottobre del 2024 - su una selezione di voli tra Milano e Hong Kong.

Il servizio premium sarà inizialmente disponibile tre volte a settimana: il lunedì, il mercoledì e il sabato. In primavera sarà esteso a una frequenza giornaliera.

“Siamo lieti di offrire ora la nuova Aria Suite ai nostri clienti in Italia - ha dichiarato Brian Tsoi, direttore generale Europa di Cathay -. Milano è una città importante per Cathay Pacific, che serviamo da oltre 15 anni. Con l’introduzione dell’Aria Suite, offriamo ai nostri passeggeri ancora più comfort e un’esperienza di viaggio che stabilisce un nuovo standard. Insieme alla ripresa dei nostri voli estivi tra Roma e Hong Kong a giugno 2025, questo concorre a sottolineare l’importanza del mercato italiano per Cathay Pacific e rappresenta un passo importante per rafforzare ulteriormente i collegamenti tra Italia, Europa e Hong Kong.”

La rotta Milano-Hong Kong è la terza rotta di Cathay Pacific in Europa a ricevere la nuova cabina di Business Class, che è disponibile anche sui voli giornalieri tra Londra Heathrow e Hong Kong e Francoforte e Hong Kong.

Dal 31 dicembre, la nuova Aria Suite sarà disponibile anche su alcuni voli selezionati tra Hong Kong e San Francisco.