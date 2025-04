Pass digitale e riconoscimento facciale per volare. È questo il progetto dell’Icao, l'agenzia che si occupa di regolamentare e sviluppare l'aviazione civile, per velocizzare le procedure al gate, mandando in pensione il check-in tradizionale e le carte d’imbarco.

Secondo quanto riporta il Times, l’Icao vuole sostituire le procedure attuali per volere con un pass di viaggio digitale, da salvare direttamente sul proprio smartphone, e il riconoscimento facciale in aeroporto tramite intelligenza artificiale. L’obiettivo è mettere a terra queste novità entro tre anni.

Il journey pass

Il pass di viaggio digitale nel progetto dell’Icao dovrebbe sostituire la carta d’imbarco. Al momento della prenotazione, andrà scaricato sul proprio telefono e si aggiornerà in automatico in caso di modifiche al viaggio. Il pass, in sostanza, consentirà l’accesso all’aereo e registrerà in tempo reale tutti gli aggiornamenti relativi al nostro volo, tra cui ritardi e cancellazioni e modifiche del posto a sedere. Non solo: riporterà direttamente le informazioni sull’eventuale nuovo volo assegnato, così da ridurre attese e stress per chi viaggia. Anche le informazioni del passaporto verranno caricate direttamente sullo smartphone, eliminando quindi la necessità di presentare documenti cartacei.

Il check-in

La novità principale è quella che riguarda il check-in. Attualmente, chi viaggia in aereo deve effettuare il check-in online o una volta arrivato all’aeroporto; nel progetto dell’Icao, questo non dovrà più accadere e ci penserà l’intelligenza artificiale. Basterà infatti presentarsi in aeroporto e farsi riconoscere tramite il volto, scansionato da appositi strumenti. I dati biometrici, già memorizzati sullo smartphone insieme ai dati del passaporto, consentiranno un accesso diretto al gate d’imbarco, senza dunque bisogno di presentare documenti cartacei.

Per arrivare all’obiettivo, però, vanno aggiornate le infrastrutture aeroportuali, a partire dall’installazione di sistemi di riconoscimento facciale e di totem in grado di leggere passaporto digitali salvati sul dispositivo mobile. E non è tutto: il settore del trasporto aereo dovrà necessariamente compiere un passo in avanti sull’interoperabilità dei diversi sistemi delle compagnie aeree. Altro tema caldo è quello della privacy: i dati dei passeggeri dovrebbero venire eliminati dai sistemi entro 15 secondi da ogni controllo.