China Airlines firma un ordine per dieci nuovi A350-1000

Saranno impiegati su rotte di lungo raggio verso il Nord America e l’Europa i dieci nuovi A350-1000 per i quali China Airlines, compagnia aerea di Taiwan, ha siglato un ordine fermo.

“Il nostro investimento nell’A350-1000 - spiega Kao Shing-Hwang, presidente di China Airlines - sostiene la strategia di crescita internazionale della compagnia e riflette il nostro impegno nel migliorare l’esperienza di viaggio dei passeggeri. Siamo certi che l’A350-1000, grazie alla sua maggiore autonomia, all’efficienza nei consumi e ai livelli di comfort di bordo, avrà un ruolo determinante nella trasformazione delle nostre operazioni a lungo raggio”.

Le caratteristiche del velivolo

L’A350 è aeromobile widebody più moderno ed efficiente al mondo, l’aereo di linea attualmente in produzione con la maggiore autonomia, capace di coprire fino a 9.700 miglia nautiche / 18.000 chilometri senza scalo. Alimentato da motori Rolls-Royce di ultima generazione, consuma il 25% in meno di carburante rispetto ai velivoli della generazione precedente, con una riduzione proporzionale delle emissioni di anidride carbonica.

“Essendo uno dei primi utilizzatori dell’A350-900 - aggiunge Benoît de Saint-Exupéry, EVP Sales dell’area Commercial Aircraft di Airbus - China Airlines ha avuto un ruolo pionieristico nell’adozione delle tecnologie più avanzate del settore aeronautico. Con la scelta dell’A350-1000, leader globale nel segmento long range, il vettore conferma la volontà di potenziare la propria flotta, puntando su efficienza e comfort per i voli a lungo raggio”.

Come tutti gli aeromobili Airbus, anche l’A350 è già in grado di operare con una miscela contenente fino al 50% di carburante sostenibile per l’aviazione (Saf). Airbus ha come obiettivo rendere i propri velivoli compatibili al 100% con Saf entro il 2030.