China Eastern Airlines: arriva la nuova app dedicata ai viaggiatori internazionali

China Eastern Airlines ha lanciato la versione 2.0 della sua app dedicata ai viaggiatori internazionali, ora disponibile sugli store digitali.

Progettata sulla base delle esigenze concrete dei clienti di tutto il mondo, la nuova versione introduce miglioramenti nelle principali fasi dell’esperienza di viaggio, dalla ricerca e prenotazione dei voli alla selezione del posto e alla gestione dell’itinerario.

In particolare, per i voli internazionali a lungo raggio, la funzione aggiornata di selezione del posto offre una visualizzazione più chiara della configurazione della cabina, del passo tra i sedili e della disponibilità dei posti. China Eastern Airlines ha inoltre dichiarato che continuerà a migliorare l’esperienza utente nell’ambito dei propri servizi di viaggio e introdurrà un maggior numero di opzioni di pagamento internazionali.