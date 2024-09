China Eastern Airlines, partiti i collegamenti tra Venezia e Shanghai

È atterrato questa mattina, alle 7:50, all’aeroporto di Venezia il primo volo da Shanghai di China Eastern Airlines. Il nuovo collegamento - che nel primo anno si prevede trasporterà circa 70.000 passeggeri - sarà operato tre volte a settimana (martedì, giovedì, sabato) e servirà tutti i segmenti di traffico: turismo, business, cargo e VFR (visit friends and relatives).

“Questo giorno rappresenta il coronamento di un lavoro di anni - ha commentato il presidente del Gruppo Save, Enrico Marchi -, fatto di studi, analisi approfondite, contatti costruttivi con China Eastern, a cui si aggiungono la collaborazione con l’aeroporto di Shanghai e il fondamentale supporto del Governo italiano. Il collegamento - ha continuato - segna l’inizio di una nuova stagione di scambi e relazioni con la Cina e l’Estremo Oriente che porterà, ne siamo certi, a ulteriori sviluppi di nuove linee, in un dialogo con quest’area del mondo che Venezia ha storicamente nelle sue corde. Un grande giorno dunque, in cui si riafferma con entusiasmo il ruolo del nostro aeroporto come terzo scalo intercontinentale italiano”.

Fukang Shi, chief pilot China Eastern Airlines, ha aggiunto: “Nel corso dei preparativi per l’apertura della rotta Shanghai-Venezia, abbiamo ricevuto il prezioso sostegno dell’Ambasciata della Repubblica Popolare Cinese in Italia, dell’Ambasciata d’Italia in Cina, del Gruppo SAVE, dell’Università Ca’ Foscari di Venezia, della Regione Veneto e di altre istituzioni. A nome di China Eastern Airlines, desidero esprimere il più sincero ringraziamento a tutti voi. Rivolgo le mie più sentite congratulazioni per il successo del volo inaugurale e rinnovo il caloroso invito a scegliere China Eastern Airlines per visitare Shanghai e la Cina, incentivando il turismo e gli scambi culturali, per costruire insieme un futuro prospero.”