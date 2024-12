Il settore dell’aviazione mondiale sta entrando in una nuova fase di crescita, con l’Asia come protagonista di un’espansione senza pari per numero di nuovi aeromobili a disposizione. Questo quanto emerge dal Cirium Fleet Forecast 2024, elaborato tramite Cirium Ascend Consultancy, che da qui al 2043 prevede un totale di 45.900 nuovi aeromobili nei cieli mondiali, il 98% dei quali passeggeri, per un investimento complessivo di 3,3 trilioni di dollari, mentre l’ask (posti disponibili per chilometro) salirà a un tasso annuo del 4,4% rispetto allo scorso anno.

A guidare la ripresa, a partire dall’ultimo trimestre 2024, gli aeromobili a corridoio singolo con un aumento del 13% nelle consegne e nelle operazioni, mentre le macchine a doppio corridoio rimangono oggi del 3% al di sotto dei livelli pre-pandemia e il numero di aeromobili regionali è in calo dell’8%.

Il problema della supply chain

“La domanda di nuovi aeromobili - sottolinea Rob Morris, responsabile globale di Cirium Ascend Consultancy - persisterà poiché le compagnie aeree cercheranno di modernizzare ed espandere le loro flotte. Tuttavia, i problemi di produzione e di supply chain in corso continueranno probabilmente a ritardare le consegne, creando incertezza per molte compagnie aeree”.

Airbus e Boeing sono destinate a mantenere il loro predominio nella produzione di aerei commerciali, che dovrebbe rappresentare l’84% delle consegne, una cifra che potrebbe salire al 90% entro il 2043. Nel frattempo, si prevede che la cinese Comac garantirà il 6% della domanda, con altri produttori come Atr ed Embraer che dovrebbero catturare circa 180 miliardi di dollari di domanda nei prossimi 20 anni, grazie a nuovi progetti in elaborazione.

Tornando alle aree a maggiore crescita il report indica l’Asia come regione leader per nuovi aeromobili, con uno share del 45% sul totale delle consegne nei prossimi due decenni e la sola Cina a rappresentare circa il 20% del totale, eguagliando quasi il totale del Nord America. Altrettanto rapida l’espansione dell’aviazione commerciale in India, con un numero di aeromobili passeggeri che dovrebbe salire da 720 alla fine del 2023 a oltre 3.800 nei prossimi 20 anni.