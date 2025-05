Cina, le compagnie aeree accumulano perdite: i dati del trimestre

Peggiorano ulteriormente i conti delle compagnie aeree cinesi che, dopo aver chiuso un 2024 in negativo, registrano perdite anche per il primo trimestre di quest’anno. Sebbene questo sia il quinto anno consecutivo di perdite, i responsabili - secondo quanto riportato da Preferente – hanno addotto a motivazione, tra l’altro, le questioni tariffarie con gli Stati Uniti, nonostante siano iniziate solo ad aprile e, quindi, risulti difficile comprendere come questo abbia potuto influenzare i risultati dei tre mesi precedenti.

Air China (da non confondere con China Airlines, che ha sede a Taiwan), che è il vettore più strettamente legato a Pechino, ha perso qualcosa come 281 milioni di dollari, il 22% in più rispetto all’anno precedente; China Southern, la più grande delle tre e la più strettamente legata a Guangzhou, ha perso 102 milioni di dollari rispetto ai profitti dell’anno scorso, mentre China Eastern, più strettamente legata a Shanghai, ha perso il 24% in più rispetto al 2024: 140 milioni di dollari.

Al momento le tre compagnie aeree - tutte di proprietà statale - stanno riducendo l’offerta di posti sui voli nazionali per aumentare quella sulle tratte internazionali anche se i risultati, se positivi, non saranno visibili nell’immediato.