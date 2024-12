Cinecittà World fa le cose in grande per il Capodanno

Cinecittà World, il parco dei divertimenti di Roma a tema cinematografico, si prepara a chiudere la stagione 2024 con un record di presenze ed una grande festa per accogliere il nuovo anno.

“Sarà la festa di Capodanno più grande d’Italia con 40 attrazioni, 8 cene a tema, 10 spettacoli dal vivo, concerti, DJ Set e fuochi d’artificio”, ha dichiarato Stefano Cigarini, amministratore delegato del parco. Saranno ben 10 i padiglioni musicali, con musica per tutti i gusti e tutte le età, anche per i più piccoli. Per loro, inoltre, il countdown è anticipato alle ore 21 all’Hotel Transilvania, con una cena a tema dell'omonimo cartone animato e poi tutti a letto presto.

Per tutta la notte, inoltre, sarà attivo un sistema di navette con Roma centro. Intanto al parco, tutti i giorni, prosegue lo spettacolo sul ghiaccio “Christmas on ice”, con 30 artisti internazionali che si esibiranno fino al 6 gennaio.