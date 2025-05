Come la Russia ha aggirato il blocco sui componenti aeronautici dall’Occidente

Il nodo è emerso durante un semplice controllo. Le autorità doganali polacche hanno verificato un carico di 5 tonnellate di pneumatici Boeing proveniente da un’azienda con sede in Spagna e ufficialmente diretto in Azerbaigian.

Tuttavia, la reale destinazione del carico era la Russia, che in questo modo avrebbe aggirato i divieti dei Paesi occidentali relativi alla fornitura di componenti aeronautici.

Come riporta preferente.com la documentazione sul carico faceva riferimento a pneumatici per autobus e auto private. Tuttavia, dopo un’ispezione approfondita, è emerso che gli pneumatici erano progettati specificamente per aerei civili prodotti da Boeing.

Inoltre il percorso previsto per la spedizione includeva il transito attraverso la Bielorussia.

Un insieme di fattori che ha fato scattare l’indagine penale per frode doganale da parte delle autorità polacche.