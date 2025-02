Comiso, in arrivo il bando per i collegamenti a prezzi calmierati

Dovrebbe arrivare a breve la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale dell’informativa per il bando di gara che porterà una nuova compagnia aerea a Comiso.

Come riporta corrierediragusa.it a dare l’annuncio è il senatore di Fdi Salvo Sallemi, che evidenzia come il bando selezionerà la compagnia aerea cui cui aggiudicare in esclusiva e con compensazione le rotte a prezzi calmierati per i siciliani. I collegamenti saranno verso Roma e Milano.

Le nuove rotte andranno a servire soprattutto il Sud Est dell’isola e la provincia di Ragusa, connettendo l’area con le principali città dello Stivale.