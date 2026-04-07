Non sembrano arrivare segnali distensivi dal fronte geopolitico e il settore del trasporto aereo si prepara a gestire una delle fasi più complesse degli ultimi anni. L’impennata dei costi del carburante e le riserve sempre più scarse sono destinate a impattare in modo significativo sul comparto, sia sul piano operativo che su quello tariffario. E i primi segnali sono già visibili in buona parte del mondo.

La situazione, segnala la testata spagnola Preferente, appare particolarmente critica in Asia, dove Paesi come Vietnam e Myanmar stanno registrando un forte rallentamento del traffico aereo e vettori come Pakistan International Airlines iniziano a lanciare allarmi sulla propria tenuta finanziaria.

Nell’area più prossima ai conflitti, player di primo piano come Qatar Airways stanno intervenendo sulla capacità, riducendo le rotte per contenere le perdite.

La situazione in Europa

Prime avvisaglie di crisi anche in Europa. Lufthansa ha avviato un piano di efficientamento che prevede la messa a terra di circa 20 aeromobili di vecchia generazione, meno performanti sul piano delle emissioni; e Volotea ha annunciato la cancellazione di centinaia di voli.

Sul fronte del princing, iniziano le prime manovre per far fronte al rialzo del fuel. Air China, Spring Airlines, China Southern e Xiamen Air hanno applicato rincari compresi tra 8 e 15 euro per biglietto, in funzione della durata del volo. Cathay Pacific ha rivisto al rialzo del 34% le tariffe, mentre i vettori taiwanesi hanno introdotto supplementi compresi tra 23 e 62 euro.

La pressione sui costi non risparmia neanche le Americhe. In Brasile l’aumento del jet fuel annunciato dalla compagnia petrolifera Petrobras sta già producendo effetti a catena sui bilanci dei vettori.

Nemmeno i vettori low cost risultano immuni. Ryanair, tra i vettori più solidi sul piano finanziario, ha segnalato la necessità di adeguare le tariffe nel breve periodo per far fronte all’aumento dei costi operativi.