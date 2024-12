Un vero e proprio ‘giro del mondo’ in sole 3 posizioni. La classifica stilata da Airhelp sulle migliori compagnie aeree del 2024 vede un podio decisamente variegato, con il primo posto in Europa, il secondo in Medio Oriente e il terzo in America.

Nel dettaglio, come riportato in una nota, al vertice si piazza Brussels Airlines, seguita da Qatar Airways; medaglia di bronzo a United Airlines.

La top ten prosegue con American Airlines, Play, Austrian Airlines, Lot Polish Airlines, Air Arabia, Widerøe e Air Serbia.

In generale, la classifica vede un buon piazzamento dell’Europa, con 9 vettori nelle prime 20 posizioni.

Il nodo low cost

“Ben diverso, invece, il quadro dei vettori low cost che continuano a registrare un trend negativo - precisa il comunicato -: problemi legati a scioperi, ritardi e cancellazioni hanno pesantemente influenzato le prestazioni dei player di questo segmento, evidenziandone i grandi limiti nel garantire standard qualitativi competitivi in un settore in costante evoluzione. Come nel 2023, dunque, anche quest’anno restano in calo le performance delle più celebri compagnie low cost attive in Europa”.

Per quanto riguarda l’Italia, da segnalare Air Dolomiti, che scala 10 posizioni e raggiunge la top 30. Ita Airways invece scivola al 65esimo posto.