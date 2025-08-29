Le batterie al litio come nuovo ‘nemico’ delle compagnie aeree per il prossimo futuro? Forse è ancora presto per dirlo, di certo c’è che l’aumento di casi di incidenti (fortunatamente senza gravi conseguenze) a bordo degli aeromobili per power bank piuttosto che sigarette elettroniche inizia a preoccupare le autorità per la sicurezza in volo.
Stanno infatti aumentando i casi di piccoli incendi causati appunto dalle batterie utilizzate per i device più comuni che, pur non creando pericolo per i passeggeri, costringono però i vettori a effettuare atterraggi di emergenza, con evidenti costi aggiuntivi. Secondo quanto riportato da Preferente, questo tipo di incidenti occupano marginalmente le cronache, ma recenti analisi effettuate negli Usa dicono che da inizio anno solo negli Stati Uniti ci sono già stati 46 casi.
Al momento nessuna decisione è stata presa dai singoli organismi nazionali, ma alcuni vettori hanno deciso autonomamente di vietare queste batterie a bordo, con nomi che vanno da Emirates a Southwest. Un nuovo capitolo da affrontare per l’aviazione civile.