È Etihad la compagnia aerea più sicura al mondo. Come ogni anno, ArlinesRatigs.com ha pubblicato la classifica 2026, stilata sulla base di criteri quali il tasso di incidenti rispetto al numero di voli operati, l’età media della flotta e gli standard sicurezza e addestramento del personale. Maggiore incidenza quest’anno è stata data alla gestione delle turbolenze, che continuano a rappresentare la prima causa di infortuni a bordo.

Sul podio delle major, subito dopo Etihad, figurano al secondo e terzo posto Cathay Pacific e Qantas. Quest’ultima cede una posizione rispetto allo scorso anno, piazzandosi davanti a Qatar Airways ed Emirates.

In top ten troviamo poi Air New Zealand, al sesto piazzamento, seguita da Singapore Airlines, Eva Air, Virgin Australia e Korean Air.

Le europee e le low cost

Bisogna scendere al 16esimo posto per trovare la prima compagnia aerea europea. Si tratta di Tap Air Portugal, seguita al 17esimo piazzamento da Sas e da British Airways, al 18esimo. Iberia e Lufthansa si aggiudicano rispettivamente il 20esimo e il 21esimo posto. Chiudono la top 25 American Airlines e Fiji Airways.

Tra le low cost, svetta HK Express, prima della lista davanti a Jetstar Airways e Scoot. Rientrano in top ten flydubai e easyJet, rispettivamente quarta e quinta davanti a Southwest, airBaltic, VietJet Air, Wizz Air ed Air Asia.

Ryanair si piazza al 18esimo posto, mentre chiude la lista al 25esimo piazzamento Sky Airline Chile.