Condor investe sull’Italia e vira verso Est. A partire da aprile, la compagnia aerea tedesca consolida il suo network nel Belpaese, puntando sui nuovi collegamenti Roma Fiumicino-Francoforte (giornaliero, con uno strategico gancio anche sulla Sicilia grazie al volo quotidiano Palermo-Francoforte via Roma), e da maggio sul Milano Malpensa-Francoforte (operato due volte la settimana).

Restano attive anche le rotte da Olbia e Lamezia Terme per quattro grandi scali tedeschi: Francoforte, principale hub per il long-haul, Düsseldorf, Monaco di Baviera e Norimberga. “L’Italia rappresenta insieme all’Austria uno dei nostri mercati più importanti in Europa - ha dichiarato Peter Gerber, ceo di Condor, nei giorni scorsi in visita a Milano - anche perché l’immagine della compagnia è già ben consolidata. Siamo fiduciosi di poter superare entro la fine di questa stagione i 2 miliardi di euro di fatturato, mettendo a disposizione più di cento collegamenti in tutto il mondo con una rinnovata attenzione all’Asia, all’Africa e all’Oceano Indiano”.

L’espansione

Dotata di una flotta di 59 aerei, di cui 41 destinati al corto raggio e 18 al lungo raggio, Condor è riuscita a movimentare nel 2024 circa 8,5 milioni di passeggeri con 43mila voli, mantenendo un load factor dell’89,5%.

Condor prevede di rafforzare i rapporti col trade già dalle prossime settimane (portando l’offerta leisure a un 50% rispetto a quella business), nell’ottica di far conoscere meglio l’offerta verso la Thailandia (Bangkok, Phuket e Sanya in Cina via Bangkok da luglio), il Sudafrica (Cape Town, Johannesburg) e Dubai, dove la partnership con Emirates permette di ampliare il network a tutte le principali destinazioni dell’Oceano Indiano e dell’Asia; il raccordo fra Italia e Francoforte è invece destinato a intensificare il traffico incoming e outgoing per gli Stati Uniti (con partnership WestJet e Alaska Airlines).