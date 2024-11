Nella prossima stagione estiva Condor atterrerà in otto aeroporti europei per espandere il proprio raggio d’azione sia in chiave di connessioni via Francoforte per il lungo raggio sia come alternative per il pubblico tedesco in particolare. E tra le new entry ci saranno anche Roma Fiumicino e Milano Malpensa.

“Con gli otto nuovi collegamenti urbani, ognuno dei quali è incluso nell'orario dei voli estivi una volta al giorno, Condor amplia la sua offerta con interessanti destinazioni cittadine dove è possibile trascorrere momenti fantastici - spiega il ceo Peter Gerber -. Dopotutto, Condor ha da tempo cessato di essere una classica compagnia aerea per le vacanze: sviluppiamo costantemente il nostro programma di volo in linea con le esigenze dei nostri ospiti. A questo si aggiungono i costi di localizzazione in crescita esorbitante in Germania, che ci hanno spinto a trasferire un totale di cinque aeromobili a Zurigo, Vienna, Praga, Milano e Roma per crescere economicamente lì“.

Le altre destinazioni che verranno collegate saranno le città tedesche di Berlino, Amburgo e Monaco.