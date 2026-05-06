Promessa mantenuta. Per l’estate 2026 Condor porta a tre voli giornalieri i collegamenti fra Venezia e Francoforte arrivando a garantire nove partenze quotidiane equamente ripartite, oltre che sul Veneto, anche su Roma e Milano, dove la programmazione resta però attiva tutto l’anno.

Lo schedule prevede partenze dalla Laguna alle 8:40, alle 11:40 e alle 16:45 e decolli dall’aeroporto tedesco alle 9:10, alle 14:30 e alle 19:30.

“Nonostante un lieve rallentamento nelle conferme delle prenotazioni di gruppo - ha spiegato alla presentazione della summer season a Milano Lorna Dalziel, marketing & communitation manager Condor in Italia - la domanda dei viaggiatori tricolore resta alta e continua a darci grandi soddisfazioni”.

La manager sottolinea le richieste “per garantire voli invernali anche su Roma, ma al momento non disponiamo di un aeromobile per il posizionamento. Stiamo lavorando a questo obiettivo per il 2027”.

Le destinazioni

Oltre all’ottimo andamento dei collegamenti dall’Italia per Francoforte, Amburgo e Berlino, destinazioni di forte interesse corporate, gli Usa restano al top delle preferenze (con Alaska più Canada in crescendo), al pari dei Caraibi con Cancun e Montego Bay come destinazioni giornaliere più dinamiche, così come i tre aeroporti della Repubblica Dominicana; in particolare Puerto Plata, in collaborazione con l’ente nazionale del turismo, sta contribuendo a innovare i tradizionali circuiti turistici.

“Le quattro frequenze settimanali per Zanzibar e Mombasa - aggiunge Dalziel - insieme alle cinque per Mauritius, sono diventate destinazioni rifugio non solo per questa estate, ma la domanda appare già orientata al 2027, mentre Johannesburg non è più solo un terminale per il Sudafrica: grazie all’operatività ora annuale, nonché alle partnership con AirLink e FlySafair, sta favorendo nuove estensioni per l’Africa Australe, proprio come l’annuale Bangkok in Asia”.