Continuano a essere pesanti le conseguenze del conflitto in corso sul traffico aereo in Medio Oriente, con la chiusura degli spazi aerei che interessa i Paesi del Golfo. Ieri sera una parziale riapertura dei voli da Dubai e Abu Dhabi ha consentito la partenza di alcuni voli di rimpatrio operati da Emirates ed Etihad, mentre Qatar Airways ha confermato che le operazioni restano bloccate proprio a causa della chiusura dello spazio aereo.

Anche Emirates e Etihad operano in maniera fortemente limitata: sui siti della due compagnie, infatti, si dà notizia della ripresa limitata dei voli di ieri sera, ma si continua ad invitare i passeggeri a non recarsi negli aeroporti se non a fronte di un contatto diretto della compagnia.

L’Easa, l’ente europeo per la sicurezza in volo, ha comunque proclamato il prolungamento dello stato di allerta per tutte le compagnie aeree del Vecchio Continente fino al prossimo 6 marzo.

Gli italiani

Sono intanto rientrati i primi italiani partiti ieri con un volo da Muscat. Il ministro degli esteri Antonio Tajani ha fatto il punto sul numero di italiani presenti nell’area. “Nella regione sono al momento presenti oltre 70.000 nostri connazionali tra presenze stabili, quasi l’80%, e temporanee, 30.000 circa solo a Dubai e Abu Dhabi. In Israele vivono circa 20mila residenti con passaporto italiano”, ha spiegato il ministro. Ha ribadito che la sicurezza degli italiani “è la priorità“ e che va avanti l’organizzazione di voli da Muscat alla volta dell’Italia. In serata, una nota del ministero degli Esteri ha spiegato che con l’aereo atterrato a Roma la Farnesina invierà a Muscat un primo gruppo di funzionari in rinforzo alle sedi diplomatiche.

Il prezzo del petrolio

Il blocco dello stretto di Hormuz e i danni ad alcuni impianti in Arabia Saudita hanno fatto schizzare verso l’alto il prezzo del greggio, che ieri ha toccato gli 82,37 dollari, il livello piu' alto da gennaio 2025.

Ulteriori aggiornamenti verranno forniti da questa agenzia di stampa nelle prossime ore, durante le quali seguiremo tutti gli sviluppi.