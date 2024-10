Traffico aereo paralizzato in diversi Paesi del Medio Oriente in seguito all’escalation del conflitto con Israele che nella giornata di ieri ha visto l’ingresso in campo anche dell’Iran, con il lancio di missili in direzione di Israele e con le conseguenti minacce reciproche di ritorsioni.

Gli ultimi eventi hanno così determinato la chiusura dello spazio aereo su gran parte dell’area mediorientale, costringendo le maggiori compagnie aeree internazionale a interrompere tutti i collegamenti con Iran, Iraq, Giordania e Libano in attesta di nuovi sviluppi sulla situazione.

Anche i voli su Israele rimangono per lo più cancellati almeno per questa settimana: la maggior parte dei vettori europei, infatti, nei giorni scorsi aveva annunciato il prolungamento della sospensione. Tra queste anche Ita Airways.