Continuità Sardegna: nuove agevolazioni sui voli per i residenti, online il portale

È nuovamente online il portale SardegnaTrasporti. La piattaforma è stata aggiornata con le nuove modalità di accesso alle agevolazioni previste per i residenti nella regione sui voli da e verso gli scali sardi.

È quindi possibile presentare le domande di rimborso relative ai viaggi effettuati a partire dal 1° luglio 2026, beneficiando delle condizioni migliorative introdotte dalla Regione con la deliberazione della Giunta del 15 luglio scorso.

Il pacchetto di agevolazioni per i residenti prevede una serie di novità. Il contributo passa dal 25% al 40% del costo del biglietto; la soglia minima di accesso scende da 100 a 80 euro per singola tratta e il massimale annuale aumenta da 1.000 a 1.500 euro per beneficiario. Vengono inoltre ampliate le possibilità di ottenere il rimborso per i viaggi con uno o più scali, anche quando i voli sono stati acquistati attraverso prenotazioni separate.

“Con l’aggiornamento del portale rendiamo finalmente operative le nuove condizioni degli aiuti sociali, rafforzando in maniera significativa uno strumento pensato per ridurre gli svantaggi economici che i sardi affrontano ogni volta che devono spostarsi in aereo - spiega l’assessora regionale dei Trasporti, Barbara Manca -. Abbiamo aumentato la percentuale di rimborso, abbassato la soglia di accesso e ampliato le possibilità di utilizzo della misura. È un intervento concreto per rendere il diritto alla mobilità più accessibile e alleggerire il costo dei collegamenti da e per la nostra Isola”.

Le domande possono essere presentate esclusivamente online attraverso il portale SardegnaTrasporti, accedendo con Spid, Carta d’identità elettronica (Cie) o Carta nazionale dei servizi (Cns). La procedura guidata consente di inserire i dati del viaggio, indicare l’Iban, allegare il biglietto e la documentazione che dimostra l’effettivo utilizzo del volo e monitorare lo stato della richiesta.

Per i viaggi effettuati nel 2026, il termine ordinario per la presentazione delle domande è fissato al 31 marzo 2027. Le richieste saranno verificate dai Comuni o dalle forme associate competenti per territorio e i contributi saranno riconosciuti secondo l’ordine di arrivo delle domande, fino a esaurimento delle risorse disponibili.