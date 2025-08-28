Continuità territoriale: a Dat e Volotea le rotte da Ancona

Saranno la Dat e Volotea a occuparsi delle rotte in continuità territoriale dall’aeroporto di Ancona a partire dal prossimo primo novembre. La procedura di gara si è conclusa assegnando alla prima compagnia i collegamenti su Roma Fiumicino e Milano Linate, mentre la seconda avrà in carico quelli su Napoli Capodichino.

I voli in regime di oneri di servizio pubblico dovranno essere programmati dalle compagnie aeree aggiudicatarie nel rispetto degli orari stabiliti dal decreto impositivo. Ancora da definire la data di inizio delle vendite dei biglietti da parte dei due vettori aggiudicatari.