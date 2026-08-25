Corea del Sud, maxi fusione tra compagnie low cost. I dettagli

Non solo fusione tra Korean Air e Asiana Airlines. L’operazione di merger che sarà effettiva dal prossimo mese di dicembre sarà seguita anche da un accorpamento delle tre low cost del Paese controllate dai due vettori, Jin Air, Air Busan e Air Seoul che, a partire da marzo 2027, ricadranno sotto il marchio Jin Air formando così un colosso low fare asiatico.

“Questa fusione è un punto di svolta importante che consolida l'esperienza di ciascuna compagnia aerea per costruire una nuova base di crescita per l'industria dei vettori a basso costo in Corea - ha dichiarato Jin Air in un comunicato -. Daremo priorità alla sicurezza per completare un'integrazione di successo e crescere fino a diventare un vettore a basso costo leader in Asia”.

Le tre compagnie aeree hanno gettato le basi in materia di sicurezza, operazioni e cultura, lanciando una formazione congiunta di piloti e equipaggi, standardizzando i manuali e conducendo attività di formazione congiunta del personale e di eventi sociali per costruire una cultura aziendale unificata.