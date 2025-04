Corendon Dutch Airlines presenta il primo aereo completamente tatuato

Corendon Dutch Airlines ha presentato il primo aereo al mondo completamente tatuato. Per celebrare il suo 25° anniversario, la compagnia ha collaborato con il tatuatore Henk Schiffmacher, noto per aver tatuato icone globali come Lady Gaga e Kurt Cobain.

L’aereo, denominato Sweet Louise, presenta un tatuaggio che copre quasi 200 metri quadrati della fusoliera, un omaggio volante al viaggio. Chiamato Sweet Louise in onore della moglie di Schiffmacher, il design si ispira ai classici simboli nautici ed è realizzato in stile tatuaggio tradizionale. Questo progetto, come riporta TravelDailyNews, celebra l’eredità artistica unica di Schiffmacher.

“Il design è un omaggio al viaggiatore - afferma Schiffmacher -. Il tatuaggio sul motore rappresenta un pirata, l’eterno vagabondo dei mari, trasformato per Corendon in un simbolo a forma di cuore. I tatuaggi raccontano storie, e questo riflette i miei anni di viaggi per il mondo e di relazioni con persone di ogni estrazione sociale. Simboleggia il movimento, la connessione e il desiderio di esplorare. Sono orgoglioso che ora volerà nei cieli.”

L’idea è nata durante una conversazione tra Gunay Uslu, ceo di Corendon e Schiffmacher, che un tempo sognava di tatuare un intero aereo. Uslu ha colto l’opportunità di fondere arte e aviazione in un modo senza precedenti.

“Per celebrare il 25° anniversario di Corendon, volevamo creare qualcosa di audace e indimenticabile, qualcosa che riflettesse chi siamo. Questa collaborazione con Henk Schiffmacher è più che semplicemente accattivante: simboleggia lo spirito avventuroso di Corendon e la nostra volontà di uscire dai sentieri battuti. L’aereo tatuato è un omaggio alle nostre radici e al nostro percorso, e dimostra che il viaggio, come l’arte, può raccontare storie potenti e unire le persone in modi inaspettati”, ha spiegato Gunay.

“Abbiamo lavorato a stretto contatto con esperti di aviazione e arte per garantire che il design mantenesse la sua integrità. È stato un processo meticoloso, ma vedere il risultato finale è stato gratificante” aggiunge Uslu.

Presentato a Schiphol-East, Sweet Louise opererà presto le rotte turistiche più gettonate di Corendon.