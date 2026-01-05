Corsair, ok dell’Ue al piano di aiuti da 168 milioni di euro

Corsair incassa un robusto finanziamento per mettere a punto il progetto di ristrutturazione. La Commissione europea ha infatti concesso il via libera al piano di aiuti per 167,8 milioni di euro.

La Commissione aveva avviato l’indagine approfondita nel febbraio ‘24 per verificare se il piano di ristrutturazione fosse in grado di ridare slancio a Corsair e riportarla in profitto.

L’esito ha dato parere positivo, in quanto pare chiaro che alla fine del percorso di ristrutturazione la compagnia aerea potrà tornare a mostrare fondamentali in forte espansione.

Il vettore con sede a Parigi Orly dispone oggi di nove jet Airbus 330 neo e serve mete a lungo raggio per Caraibi e Oceano Indiano.

Nelle scorse settimane il ceo dell’aerolinea, Pascal de Izaguirre, ha evidenziato come la scelta di rinnovare la flotta nella fase Covid sia stata vincente. Il vettore nel corso dell’esercizio fiscale ‘24-’25 ha mandato segnali positivi all’intero mercato con una chiusura di bilancio in progressione e utili per 15,2 milioni di euro.

Ora, con il via libera della Commissione europea, Corsair si prepara per aggiornare anche la mappa dei collegamenti, rafforzando un network di puro taglio leisure. (r.v.)