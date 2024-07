Il crash informatico di venerdì non verrà dimenticato facilmente. Sebbene l’errore che ha generato il tilt a livello globale - con un impatto devastante sul trasporto aereo - sia stato identificato, la paura di un bis è dietro l’angolo. A tentare di fare un po’ di chiarezza è Pierguido Iezzi, strategic business director di Tinexta Cyber, che sul Corriere della Sera spiega come questo episodio ci abbia fatto comprendere la portata della digitalizzazione. A fargli eco è Corrado Giustozzi, senior partner di Rexilience, che aggiunge come non sia da escludere che una situazione del genere possa ripetersi.

Guardando ai disagi subiti dai passeggeri delle compagnie aeree, emerge come vi siano state situazioni quanto diverse. Ita Airways, per esempio, è stata costretta alla cancellazione di 60 voli di cui 34 sull’aeroporto di Roma Fiumicino e 26 su Milano Linate, ma oltre il 90% dei viaggiatori coinvolti è stato riprotetto tra venerdì e sabato.

Wizz Air, in risposta al blackout dei sistemi, ha rimborsato del 120% in crediti Wizz coloro che hanno visto il loro volo cancellato.

Scenari ben peggiori si sono constatati in India, dove alcuni vettori, tra cui IndiGo, si sono trovati a rilasciare carte d’imbarco scritte a mano. Idem negli Stati Uniti. Qui American Airlines, United Airlines, e Delta hanno bloccato tutti i loro voli causando momenti di grande confusione in aeroporti molto trafficati come Los Angeles. Stessa situazione al Sydney Airport dove l’intero sistema di gestione è stato colpito dal bug.

Minor panico, infine, in Europa. Come si legge su firstpost.com, in Spagna, Iberia ha gestito il problema evitando di cancellare i propri voli mentre in Germania, un portavoce di Lufthansa ha fatto sapere che a Berlino vi è stato un disservizio limitato contrariamente a quanto dichiarato da Eurowings, che viceversa ha dovuto annullare tutti i voli domestici. In ultimo, all’aeroporto di Dublino, Ryanair ha riscontrato difficoltà nell’effettuare i check-in ma la compagnia ha collaborato a stretto contatto con le autorità locali per supportare i passeggeri rimasti a terra.