La domanda di voli continuerà ad aumentare? Per la prima volta, la certezza granitica della crescita infinita si incrina. I dati, certo, sono ancora al rialzo. Ma inizia ad alzarsi qualche voce fuori dal coro, che punta i riflettori sul caro carburante e l’aumento del costo della vita che ha colpito tutto il Vecchio Continente, senza eccezioni.

A mettere un punto interrogativo sul futuro è Olivier Jankovec, direttore generale di Aci Europe, commentando i dati, ancora positivi, del traffico aereo nel nono mese del 2026. “A settembre – ha commentato -, gli aeroporti europei hanno mantenuto il loro slancio di crescita, in parte grazie al prolungamento dell’alta stagione dei viaggi fino a metà mese, a conferma del fatto che la domanda di trasporto aereo è rimasta notevolmente resiliente durante l’estate, nonostante le continue difficoltà geopolitiche ed economiche”.

“Guardando però al futuro – ha aggiunto Jankovec -, le prospettive del traffico aereo si fanno decisamente più difficili”. Secondo Aci Europe, infatti, ci sono tutte le condizioni per una stagione complicata. Per prime le compagnie aeree stanno passando dagli aggiustamenti tattici della capacità, a tagli più strutturali per la stagione invernale, questo a causa dei prezzi persistentemente elevati del carburante per aerei che continuano a pesare sulle loro finanze. “Sarà un impatto destinato ad intensificarsi a causa della riduzione della copertura assicurativa, il noto hedging, sul fuel del 2027”, ha aggiunto Jankovec.

La crescita rallenta

E questo nonostante a settembre il traffico passeggeri nella rete aeroportuale europea sia aumentato del 3,2% rispetto allo stesso mese dell’anno precedente e il terzo trimestre abbia registrato una crescita simile, pari al 3,4% rispetto allo stesso periodo del 2025.

Stridono con questi dati le previsioni per i prossimi mesi: la capacità di posti a sedere delle compagnie aeree negli aeroporti nell’inverno 2027 dovrebbe aumentare solo dell’1,6%, rispetto al +6,3% dello scorso anno. “Insomma, allo stesso tempo – ha concluso Jankovec -, l’aumento delle tariffe aeree e una rinnovata crisi del costo della vita, metteranno alla prova la resilienza della domanda di viaggi aerei. Per gli aeroporti, quindi, i prossimi mesi saranno caratterizzati dalla necessità di destreggiarsi in un mercato sempre più ristretto, con maggiori rischi di traffico e una concorrenza ancora più agguerrita tra gli aeroporti, non solo per attrarre ma anche per mantenere la capacità delle compagnie aeree”.