Crisi energetica a Cuba, i vettori canadesi sospendono i voli verso l’isola

Air Canada, WestJet Group e Air Transat hanno deciso di sospendere le operazioni verso Cuba. La decisione delle compagnie canadesi arriva dopo che le autorità cubane hanno comunicato alle compagnie aeree che la fornitura di carburante sarà sospesa per un mese a causa della grave crisi energetica che sta colpendo l’isola.

I vettori, riporta Travel Mole, sono comunque impegnati nel rimpatrio dei viaggiatori rimasti nell’isola. Air Canada sta operando voli vuoti verso Cuba per riportare in Canada circa 3.000 passeggeri che hanno raggiunto la destinazione con pacchetti Air Canada Vacations. Quanto all’operativo, il vettore ha annullato tutte le rotte stagionali, e sospeso fino al 1° maggio i collegamenti verso Varadero e Cayo Coco.

Air Transat ha cancellato tutte le rotte fino al 30 aprile 2026, offrendo rimborsi automatici e organizzando il rimpatrio dei passeggeri già sull’isola; mentre WestJet ha annullato tutte le prenotazioni. Tuttavia, la compagnia aerea ha assicuraot che garantirà i rimpatri.