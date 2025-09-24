Cyberattacco negli aeroporti, spunta l’ipotesi estorsione

L’attacco informatico che ha colpito gli aeroporti europei nel fine settimana potrebbe essere un episodio di criminalità comune.
Secondo quanto afferma ilsole24ore.com, l’ipotesi più accreditata al momento dagli organi investigativi dei Paesi coinvolti sarebbe quella di un ransomware, dunque di un attacco a scopo di estorsione.
A questo proposito, stando a quanto trapelato finora, ci sarebbe stato anche un arresto in Inghilterra.
L’idea di un ransomware in un primo momento sembrava essere stata accantonata, ma ora parrebbe essere di nuovo tra le più accreditate, anche se l’intera dinamica della vicenda è ancora da chiarire. L’ipotesi, se confermata, escluderebbe dunque i moventi di tipo politico.