Stop all’accordo con il Qatar sulla libertà dei voli con l’Europa, revisione delle politiche sul clima e sulla sostenibilità e risoluzione del nodo legato alla Russia. Sono queste le richieste del Gruppo Lufthansa alla Commissione europea, nella quale sta per partire il nuovo corso di Ursula Von Der Leyen.

In una lettera inviata dal consiglio di sorveglianza del Gruppo tedesco, in merito al Qatar si parla di “condizioni di mercato radicalmente diseguali”, mentre negli accordi sul clima si punta il dito su condizioni difficilmente sostenibili nel momento in cui il carburante che dovrebbe essere usato, il Saf, costa sei volte tanto quello attuale e non c’è sufficiente disponibilità. Sul nodo Russia, infine, scrive il Corriere della Sera, si evidenzia che “le compagnie europee non possono utilizzare lo spazio aereo russo da quasi tre anni. Quelle cinesi, invece, sorvolano la Russia e stanno espandendo i loro collegamenti con l’Europa”.

L’alert di Lufthansa termina ricordando che il settore è già fortemente sotto pressione in Europa e rischia di continuare a perdere competitività.