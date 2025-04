Domanda in calo e costi in aumento per i dazi. L’aviazione civile americana, vive un difficile momento e i Big del settore sono andati a chiedere aiuto direttamente a Trump.

La nuova politica dei dazi voluta dal presidente Usa, non ha infatti risparmiato neanche il mondo degli aerei, dal 1979 tradizionalmente esente da qualsiasi tipo di imposizione restrittiva economica. Ora il conto sembra diventato troppo salato anche per grandi compagnie come Delta o American Airlines, che parlano di un esborso aggiuntivo tra i 500 e gli 850 milioni di dollari.

Alla fine di marzo American Airlines, secondo il quotidiano online Marketscreener, aveva in programma la consegna di 14 aerei dal costruttore europeo Airbus e dal brasiliano Embraer. La compagnia prevede ora che alcuni di questi jet, tra cui l’A321 XLR di Airbus, costruito in Europa, saranno soggetti a dazi.

“È davvero difficile per noi immaginare di pagare un altro 10% o qualcosa di più sugli aerei, che rappresentano il nostro maggiore costo di capitale”, ha dichiarato alla Reuters Davon May, direttore finanziario di American Airlines. Il problema è inoltre aggravato da una domanda interna in netto calo, soprattutto negli ultimi due mesi. Secondo i dati del Dipartimento del Lavoro degli Stati Uniti, le tariffe aeree di marzo hanno registrato il calo mensile più significativo dal settembre 2021. I vettori hanno abbassato le tariffe per stimolare la domanda. R.S.