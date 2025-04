Decolla Global Airlines: dall’Europa a New York con l’A380

Si prepara finalmente ad avviare le operazioni Global Airlines, la compagnia aerea di proprietà del magnate James Asquith. Il vettore decollerà per la prima volta il prossimo 15 maggio, ma solo con un volo di andata e ritorno.

Come riporta preferente.com, l’aereo con la livrea della compagnia partiranno da Glasgow verso New York il 15 maggio per tornare il 19. Il 21 maggio partirà invece da Manchester per tornare il 25. Il tutto a bordo di un A380.

Per ora questi sono gli unici voli previsti e saranno anche gli unici, fino a nuovo avviso.

Secondo i piani, la compagnia vorrebbe arrivare a operare con quattro A380, ma per il momento solo uno sarebbe disponibile.