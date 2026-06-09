Dopo l’ingresso in Europa con il collegamento su Londra Heathrow, Riyadh Air alza il velo anche sulla seconda rotta verso il Vecchio Continente, con l’avvio programmato per il prossimo 17 luglio: si tratterà di un collegamento trisettimanale su Madrid.

La compagnia saudita compie così un altro passo verso un piano molto ambizioso, che si pone l’obiettivo di arrivare a competere con gli altri big dell’area del Golfo come Emirates o Qatar Airways. Un progetto che deve però sottostare al vincolo legato alla consegna degli aerei per la flotta che, come per tutto il trasporto aereo mondiale, è ancora sottoposto a ritardi.

Per quanto riguarda la fase iniziale, intanto, sono state definite le 15 rotte, secondo quanto riportato da Preferente, che costituiranno la base per l’inserimento nel circuito internazionale: per l’Europa, oltre a Londra e Madrid, ci saranno anche Manchester e Parigi, mentre negli altri Paesi sono previsti voli su Manila, Kuala Lumpur, Bangkok, Jakarta, Il Cairo, Amman, Dubai, Lahore, Mumbai e Islamabad.