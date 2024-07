Delta guarda al Medioriente e soprattutto alla crescita dell’Arabia Saudita nel turismo e mette in campo un importante partnership con Riyadh Air, il nuovo vettore dalle grandi ambizioni che entrerà sul mercato a partire dal prossimo anno.

L’intesa aprirà ai clienti di entrambe le compagnie, si legge su Simpleflying, la possibilità di accedere a nuove destinazioni e potrebbe essere soltanto il primo passo di una collaborazione più ampia: secondo quanto annunciato durante la firma dell’accordo in futuro potrebbe infatti aprirsi anche la prospettiva di una joint venture.

“Questa partnership con Riyadh Air promuoverà la missione di Delta di connettere il mondo e aprirà una serie di nuove scelte, vantaggi e destinazioni per i nostri clienti che viaggiano da e per il Regno dell'Arabia Saudita – ha sottolineato il ceo del vettore Usa Ed Bastian -. Ancora più importante, Riyadh Air condivide l'impegno di Delta nel fornire un'esperienza cliente di alto livello, motivo per cui non vediamo l'ora di costruire ed espandere questa partnership nei mesi e negli anni a venire”