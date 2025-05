Delta Air Lines cambia il modello delle classi tariffarie e semplifica l’offerta

Delta Air Lines sta modificando i nomi delle sue classi tariffarie e apportando altri cambiamenti per semplificare il processo di prenotazione.

Le nuove tariffe, come riporta Travelpulse, si chiameranno Delta Main (in precedenza Main Cabin); Delta Comfort (in precedenza Comfort+); Delta First (in precedenza First Class); Delta Premium Select e Delta One.

I nomi degli ultimi due prodotti, che rappresentano rispettivamente la classe economica premium a lungo raggio e la classe business internazionale della compagnia aerea, non sono stati modificati.

Cosa cambia

All’interno della nuova tariffa Delta Main ci saranno tre nuovi livelli di prenotazione: Delta Main Basic (in precedenza Basic Economy), che è la tariffa più limitata; Delta Main Classic, che offre vantaggi come l’accumulo di miglia per lo status, un credito elettronico per le cancellazioni, standby in giornata e la possibilità di scegliere il posto; Delta Main Extra, che consente rimborsi sulla forma di pagamento originale, standby in giornata, selezione del posto e un maggiore guadagno di miglia frequent flyer.

Anche le altre classi tariffarie offriranno ora i livelli ‘Classic’ ed ‘Extra’. Tutte le nuove classi tariffarie e i livelli sono disponibili in un nuovo layout di prenotazione sul sito web e sull’app Delta.

“Ascoltiamo e impariamo a conoscere le esigenze dei nostri clienti in termini di viaggio e sappiamo che chiarezza e scelta sono fondamentali - ha dichiarato Eric Phillips, senior vice president e chief digital officer della compagnia -. Le novità introdotte offrono ai clienti più opzioni e flessibilità per scegliere l’esperienza di viaggio più adatta”.

Le modifiche sono entrate in vigore il 15 maggio sulle tariffe per i viaggi in partenza dagli Stati Uniti. Per i viaggi dal Canada si comincerà dal 1 ottobre.