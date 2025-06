Delta festeggia i suoi 100 anni di storia, continuando a credere e investire nell’Italia. “Siamo nati come una società che produceva macchine aeree per l’agricoltura, mentre oggi ogni giorno trasportiamo 30 mila passeggeri tra le due sponde dell’Atlantico”, ha dichiarato Ilse Janssens, Delta General Manager Europe – Emeai Sales.



Con l’ingresso del nuovo volo da Roma, Minneapolis diventa la quinta città, dopo New York, Atlanta, Boston e Detroit, ad essere servita da Delta. “Quest’estate arriveremo ad operare fino a 8 voli giornalieri da Fiumicino - ha aggiunto-. Roma, secondo un recente sondaggio Delta, si posiziona al terzo posto in assoluto fra le destinazioni più desiderate dagli statunitensi per le vacanze estive 2025. Viceversa, sono molti gli italiani che scelgono i nostri voli per raggiungere gli Usa per turismo, ma anche per studiare o lavorare”.

Nell’anno del suo centenario, Delta si è impegnata a migliorare ulteriormente il suo customer service, i servizi innovativi e l’evoluzione tecnologica. Fra le iniziative una nuova partnership con Uber mentre a bordo ha ampliato la collaborazione con Missoni.