Delta Air Lines e American Airlines rivedono al ribasso le stime di crescita del primo trimestre. I due colossi a stelle e strisce indicano infatti che “l’incertezza macroeconomica, la debolezza della domanda e la riduzione della fiducia dei consumatori” potrebbero avere un impatto negativo sui conti.

Come riporta il Corriere della Sera, questo trend potrebbe essere la diretta conseguenza delle dinamiche innescate dall’inizio della seconda amministrazione Trump. In dettaglio, American Airlines prevederebbe una stagnazione del fatturato trimestrale precedentemente stimato in crescita del 3-5%. Dal canto suo, Delta Air Lines passa da una previsione di incremento del 7-9% all’attuale 3-4% per la “flessione della domanda domestica”.