Delta: la rotta Roma-Atlanta compie 25 anni

Un quarto di secolo per la rotta Delta Air Lines che collega Roma ad Atlanta.

“Il mondo era molto diverso nel 1999 - ricorda la nota del vettore -. Per Te di Jovanotti era in cima alle classifiche musicali, i cellulari Nokia e Motorola stavano diventando popolari, la lira era ancora in circolazione e La Vita è Bella di Roberto Benigni vinceva l’Oscar come miglior film in lingua straniera. Nel frattempo, Delta, una delle principali compagnie aeree degli Stati Uniti, inaugurava il volo diretto da Roma ad Atlanta, collegando la capitale italiana al principale aeroporto del mondo”.

Il collegamento ora ha compiuto 25 anni, confermando il ruolo dell’Italia nel network di Delta.

“Siamo estremamente felici di festeggiare oggi i 25 anni del volo da Roma per Atlanta - è il commento di Ilse Janssens, general manager sales, continental Europe di Delta -. L’Italia è cresciuta fino a diventare uno dei mercati più importanti in Europa per Delta e la nostra solida presenza a Roma Fiumicino è fondamentale per il nostro network italiano. Quest’estate opereremo il più ampio network di collegamenti di sempre tra Italia e Stati Uniti”.