Nuovo collegamento estivo dall’Italia sugli States per il network di Delta. La compagnia, a partire dal 24 maggio 2025, lancerà il volo da Malpensa su Boston, che si andrà ad aggiungere a quelli già operativi sempre da Milano su New York-JFK e Atlanta.

“Nel 2025 l’Italia registrerà per Delta la crescita internazionale di gran lunga più importante di qualsiasi altro mercato transatlantico da noi servito - ha commentato Matteo Curcio, senior vice president Delta per l’Europa, il Medio Oriente, l’Africa e l’India -. Siamo molto felici di aggiungere questa nuova rotta da Milano a Boston, e diventare così l’unica compagnia che collega la capitale italiana della moda a questa iconica città americana. In questo modo, proporremo una scelta ancora più ampia di destinazioni in tutti gli Usa, sostenendo al contempo l’economia locale e offrendo maggiori opportunità ai turisti americani che desiderano visitare l’Italia”.

Il volo sarà operato con 4 frequenze settimanali, come sottolinea Andrea Tucci, vice president aviation business development di Sea. Il quale aggiunge: “Con questo nuovo collegamento Milano - Boston, Delta conferma il ruolo di Malpensa quale gateway strategico del proprio network. Grazie a 3 destinazioni e 4 voli giornalieri nella prossima stagione Summer 2025, Delta si posiziona come vettore leader sulle rotte transatlantiche da e per Milano”.