Delta lancia la nuova generazione di One Suite

Una nuova era per le cabine business di Delta Air Lines. Il vettore, infatti, nell’ambito del piano di ammodernamento della flotta, farà debuttare l’anno prossimo sugli Airbus A350-1000 la nuova generazione di Delta One Suite.

Le suite di nuova generazione Delta One, sviluppate in collaborazione con Thompson Aero Seating, sono pensate per offrire ai passeggeri un’esperienza davvero su misura. La poltrona è ricca di dettagli di qualità, fra i quali uno schermo da 24 pollici di qualità cinematografica, il più grande mai realizzato da Delta. Lo schermo è posizionato direttamente sullo schienale della poltrona, ed offre immagini più luminose e nitide; la connettività bluetooth permette ai passeggeri la possibilità di collegare le proprie cuffie, mentre il dispositivo di ricarica wireless è integrato nella console e consente di mantenere carichi più dispositivi contemporaneamente durante il volo. E poiché la visione di un film in totale relax non è completa senza uno snack, Delta introduce un'area ristoro dedicata ai passeggeri Delta One, situata all'ingresso principale dell'A350-1000.

Le Delta One Suite di nuova generazione sono disposte in configurazione a spina di pesce inversa, con le file esterne rivolte verso i finestrini. Questa configurazione crea una sensazione di maggiore spaziosità e offre ancora più privacy. Le suite posizionate al centro della cabina sono dotate di una porta scorrevole, che può essere tenuta aperta quando si viaggia in compagnia, o completamente chiusa se si vuole garantire la propria privacy.

La nuova Delta One verrà implementata anche sugli Airbus A330-200/300, e molti dei nuovi elementi di design - tra cui il rivestimento imbottito, la ricarica wireless, i comandi touch del sedile, la lampada, l'illuminazione d'ambiente in suite e la porta Usb-c, - saranno integrati nelle nuove suite con porte scorrevoli, creando continuità nell'esperienza Delta One su tutta la flotta.

Anche le cabine Delta Comfort e Delta Main saranno aggiornate con dettagli di qualità per migliorare ulteriormente l’esperienza di viaggio. Il nuovissimo design delle poltrone offre ulteriori centimetri di spazio per le gambe e un pratico ripiano sullo schienale per tenere a portata di mano gli oggetti personali. Ogni poltrona sugli aeromobili A350-1000 e A330-200/300 sarà dotata di cuscini in memory foam per garantire il massimo comfort sui voli a lungo raggio, e di prese Usb-c e di corrente alternata internazionali per ricaricare i dispositivi e usufruire del wifi veloce e gratuito.

Ogni poltrona sugli A350-1000 e A330-200/300, inoltre, sarà dotata di uno schermo più grande sullo schienale e connettività Bluetooth. Grazie alla tecnologia di nuova generazione di Thales, il nuovo sistema di intrattenimento a bordo offre un’ampia gamma di contenuti.