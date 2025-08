Delta: “Non useremo l’IA per biglietti personalizzati”

Delta Air Lines ha chiarito che non intente utilizzare l’intelligenza artificiale per personalizzare i biglietti dei singoli passeggeri.

Il chiarimento arriva dopo la preoccupazione espressa da tre senatori democratici (Ruben Gallego, Mark Warner e Richard Blumenthal) riguardo l’ipotesi che la compagnia potesse usare l’IA per aumentare i prezzi fino al ‘punto massimo’ per ciascun passeggero. Il termine utilizzato, per la precisione, è “punto di dolore”: una tecnica che prevede di innalzare il prezzo sulla base delle caratteristiche personali raggiungendo il massimo tollerabile da ciascun singolo individuo; il suddento ‘punto’ può infatti variare in base all’urgenza, il motivo del viaggio e soprattutto la disponibilità economica del singolo.

Come riporta investing.com, Delta ha replicato: “Non esiste alcun prodotto tariffario che Delta abbia mai utilizzato, stia testando o preveda di utilizzare che prenda di mira i clienti con prezzi individualizzati basati su dati personali. I prezzi dei nostri biglietti non tengono mai conto dei dati personali”.