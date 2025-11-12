Delta presenta le sue nuove uniformi

Arriveranno dal 2027, ma sono state presentate già oggi le nuove divise di Delta. La nuova collezione Distinctly Delta si compone di quattro linee, progettate per offrire comfort e favorire l’attività, tenendo conto delle condizioni reali: dai team che operano sottobordo in condizioni meteorologiche estreme, agli assistenti di volo che attraversano climi diversi in un unico turno, fino ai membri del team del servizio clienti aeroportuale che si spostano dal gate all'aereo, e viceversa.

“Questa divisa non è solo un'uniforme, ma un simbolo di ciò che siamo - dice Ekrem Dimbiloglu, amministratore delegato di Uniform and Onboard Brand Experience Delta -. Quando i nostri dipendenti indossano questa uniforme possono sentirsi orgogliosi di dire: ‘Io sono Delta’”.

Le nuove uniformi sono concepite quale estensione dell'identità del brand Delta, con il ritorno dei colori distintivi della compagnia, con dettagli italiani firmati Missoni. Prendendo spunto dalla livrea degli aeromobili – e più precisamente dalla coda e dal simbolo Widget Delta – si trovano il blu navy intenso e le tonalità premium del bordeaux e del rosso e si inseriscono nel più ampio progetto Delta volto a ripensare e rilanciare le sue lounge, suite ed esperienze rivolte ai passeggeri.