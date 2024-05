“Dopo Roma, Milano e Venezia, Napoli sarà la quarta città italiana servita da Delta dagli Stati Uniti. La città partenopea, con la regione Campania e la Costiera Amalfitana, è una meta molto richiesta dal mercato statunitense, e siamo convinti che il nostro servizio avvantaggerà l’economia della regione per quanto riguarda il turismo in arrivo, oltre ad offrire una maggiore connettività da Napoli verso gli Stati Uniti rispetto a qualsiasi altro vettore”.

Così Matteo Curcio, senior vice president Delta per l’Europa, il Medio Oriente, l’Africa e l’India commenta, a una settimana dal debutto, il nuovo volo da Napoli per New York-JFK che debutterà il prossimo 25 maggio.

Quest’estate, Delta aumenterà l’offerta di voli dall’Italia per gli Stati Uniti del 17% anno su anno. Nel 2023 il vettore ha trasportato più di un milione di passeggeri tra i due Paesi.

“Siamo entusiasti di aver riattivato, grazie a Delta, il volo giornaliero Napoli - New York JFK ed orgogliosi dell’enorme lavoro svolto per incrementare la connettività dello scalo partenopeo – spiega Roberto Barbieri, a.d. di Gesac -. La nuova rotta risponde a una visione strategica che predilige un network di qualità, composto da 116 destinazioni, di cui 20 hub dai quali, grazie alla capillarità dei collegamenti, è possibile raggiungere, con un solo transito, qualsiasi parte del mondo. Con l’ingresso di Delta, si rafforza la partnership con il gruppo Air France KLM e si consolida il segmento di mercato intercontinentale, fondamentale per lo sviluppo dei flussi turistici tra il Mezzogiorno e gli Stati Uniti”.

Delta opererà il nuovo volo per Napoli utilizzando un aeromobile Boeing 767-300 da 211 posti, che presenta le classi di servizio Delta One con poltrone completamente reclinabili, Delta Premium Select, Delta Comfort+ e Main Cabin. Durante i mesi dell’alta stagione estiva 2024, la compagnia opererà fino a 94 voli settimanali tra l’Italia e gli Stati Uniti. In aggiunta alla rotta per Napoli, l’orario complessivo Delta includerà i collegamenti diretti da Roma Fiumicino per New York-JFK, Atlanta, Boston e Detroit, da Milano Malpensa per New York-JFK e Atlanta, e da Venezia Marco Polo per New York-JFK e per Atlanta.