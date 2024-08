Delta, una livrea speciale per riportare a casa gli atleti olimpici

Dopo 16 giorni di gare olimpiche a Parigi, Delta Air Lines ha riportato il Team Usa a casa. Un volo quanto mai speciale non soltanto per la presenza a bordo degli atleti ma anche per quella di Karen Bass, sindaco di Los Angeles, con la bandiera a cinque cerchi in mano. Il volo, operato con un Airbus A350-900, ha celebrato il passaggio di testimone in vista dei Giochi del 2028 grazie anche a una speciale livrea. L'aeromobile, infatti, ha sfoggiato il suo design commemorativo 'LA28'.



Come riporta simpleflying.com , Delta è uno dei partner delle Olimpiadi 2028 ragion per cui l'A350-900 che ha accolto la nazionale statunitense sarà utilizzato regolarmente all'interno del network del vettore, insieme a un altro A350-900 e un A330-900neo vestiti anche loro con i colori ufficiali del Team Usa.