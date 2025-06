Sarà una commissione d’inchiesta a chiarire le cause che sabato sera hanno portato a due ore di blocco dei radar di Linate dell’Enav, con il conseguente taglio di 320 voli negli aeroporti del Nord Ovest. L’annuncio è arrivato dal presidente dell’Enac Pierluigi Di Palma.

In un’intervista pubblicata nell’edizione odierna di Repubblica, Di Palma garantisce che verrà fatta luce entro una settimana e che una ‘soluzione’ sarà fondamentale affinché non si ripeta un evento straordinario, “mai visto prima in trent’anni di servizio”, specifica.

I retroscena

Il presidente poi spiega anche alcuni retroscena dell’emergenza: “Sicuramente emerge un problema legato ai soggetti che implementano il servizio per conto dell’Enav: c’è una responsabilità esplicita e contrattuale che dovremo verificare”. Il riferimento è anche alla Tim, indicata come responsabile del guasto che ha determinato il lungo stop: responsabilità negata poi dallo stesso gestore telefonico.

Quanto agli eventuali rischi corsi in questa situazione estrema Perluigi Di Palma cerca di fare chiarezza: “Il disservizio è stato gestito nella massima sicurezza: lo stop totale del traffico aereo è stato adottato dopo avere messo in sicurezza gli aeromobili che dovevano atterrare. E abbiamo tutelato al massimo i passeggeri facendoli scendere dagli aeromobili”.