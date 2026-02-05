Di Perna, Aeroitalia: competitività e sostenibilità nel futuro dell’aviazione

“Sul tema della competitività del trasporto aereo in Europa è necessario un approccio più equilibrato e coerente, a partire dal pieno avanzamento del Cielo Unico Europeo”. Così Massimo Di Perna, Chief Commercial Officer di Aeroitalia, intervenendo a Francoforte all’Aviation-Event 2026, un evento dedicato alle sfide che riguardano il futuro del trasporto aereo nel continente.

“Politiche aeronautiche e del turismo - ha aggiunto, parlando nel corso del panel ‘Levelling the playing field for airlines in Europe’ - devono essere allineate: connettività e competitività sono leve decisive per la crescita dei territori e dell’economia europea”. Sul fronte della transizione ecologica Massimo Di Perna ha inoltre ribadito quelle che sono le richieste delle compagnie aeree all’Ue: “Riteniamo necessario che la sostenibilità resti una priorità, ma va accompagnata da misure che rendano concretamente accessibili SAF ed e-fuel”.