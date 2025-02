Dipendente di una compagnia aerea arrestata dalla polizia Sudcoreana per aver venduto informazioni sulle celebrità

Spesso chi lavora nel mondo dei viaggi o del turismo si trova ad aver a che fare con celebrità di vario tipo. E dovendo risolvere le loro richieste, inevitabilmente viene a conoscenza di dati e informazioni talvolta di natura riservata.

E’ quello che è successo alla dipendente di una compagnia aerea, che però non ha saputo resistere alla tentazione di diffondere le informazioni, ovviamente in cambio di denaro E per questo è stata arrestata dalle autorità sudcoreane. Tra i VIP di cui avrebbe venduto informazioni ci sarebbe anche la celebre band K-Pop BTS.

Secondo le indagini, riporta travelmole.com, la donna (che lavora per una compagnia aerea con sede ad Hong Kong) avrebbe venduto informazioni sui viaggi avvenuti tra il 2023 e il 2024, insieme probabilmente a centinaia di dati ricavando circa 10 milioni di Krw (6.600 euro circa). L’indagine potrebbe allargarsi anche ad altri dipendenti.