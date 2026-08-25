Dormire in suite di lusso a bordo di un Boeing, senza mai staccarsi da terra. È il nuovo progetto lanciato da ‘1975 Avenue & hotels’, struttura ricettiva nella città malese di Johor Bahru, che ha trasformato due Boeing 747 appartenenti in precedenza alla Pan Am e alla Japan Airlines, in due hotel da 9 suites ciascuno.

I due aerei, ribattezzati Bove e Bei, sono stati completamente ristrutturati per ospitare un pubblico alla ricerca del lusso ma anche di un’esperienza unica e esclusiva.

Le camere

Le 18 suites sono suddivise in quattro categorie: Premium, Business, Captain e Signature. La prima è una camera su due piani, ospitata sul ponte superiore del Boeing e ispirata al design greco e italiano.

Le Business Suite invece traggono ispirazione da stili che rimandano a Giappone, Corea, Messico, Repubblica Ceca, Svizzera e Spagna.

Le Captain Suite, ospitate nella ex cabine di pilotaggio, si ispirano a Germania e Arabia Saudita. La Signature Suite, infine, ricorda design e ambientazioni cinesi e malesi.

I due jet si affiancano ad una struttura alberghiera tradizionale, dotata di 20 camere, tutte con vista su piscina e sugli aereo-hotel. Il prezzo varia dai 300 ai 700 euro a notte.